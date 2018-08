आज का मकर राशिफल, 21 अगस्त 2018: संतान सुख में होगा इजाफा, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: महिला मित्रों से सावधान रहें। संतान सुख में वृद्धि होगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। पानी से भय रहेगा। आज ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर पर किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनरशिप में मधुरता आएगी। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको कार्य अधिक करना पड़ सकता है। जिसका फायदा आपको निकट भविष्य में मिलेगा। आज आपको करियर में तरक्की मिलेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज जो लोग दूध का कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की नकारात्मक बातें ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है। इसलिए समय निकालकर दोस्तों से मिलें। तनाव कम होगा। आज आपको कान संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी त्वचा में सुधार आएगा। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टरी सलाह लें।

First Published on August 21, 2018 6:57 am