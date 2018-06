आज का मकर राशिफल, 20 जून 2018: अधूरे कार्य होंगे पूरे, सेहत में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: अधूरे कार्य पूरे होंगे। खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे नए संबंध बनेंगे। सेहत में सुधार होगा। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। यात्रा में देरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। इससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप अपनी मर्जी के मुताबिक खर्चा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम किसी से ॠण लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज आपको धन की फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। आने वाले कठिन समय में आपको इसका लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपको त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। आपको धूल में जाने से बचना चाहिए। सूर्य से बचकर रहें और पानी खूब पीएं। तले हुए खाने का परहेज करें। इससे आपकी त्वचा और स्वास्थ्य अच्छा रखेगा।

First Published on June 20, 2018 3:38 am