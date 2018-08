आज का मकर राशिफल, 20 अगस्त 2018: घर में रहेगी सुख-शांति, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। नौकरी में जिम्‍मेदारी बढ़ सकती है। व्यापारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासघात से सावधान रहें। माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। संतान का सहयोग मिलेगा। अटके काम पूरे हो सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। मसूर की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आप किसी से धन उधार मांगेंगे और आप पर यदि कोई उधार है तो आज वह भी वसूली के लिए आ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं। काम में ध्यान लगाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। गर्मी की वजह से सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसलिए जूस और पानी समय समय पर पी सकते हैं।

First Published on August 20, 2018 6:38 am