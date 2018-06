आज का मकर राशिफल, 18 जून 2018: अध्यात्म में बढे़गी रुचि, विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। धन का आगमन होगा। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। यात्रा में देरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। लव राशिफल: लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पोजेसिव हो सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। हालांकि पति-पत्नी के बीच आज प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अच्छे वित्तीय अवसर मिलेंगे। बस आपको उनका सही लाभ उठाने के लिये आपको सही योजना व निर्णय का सहारा लेना होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आप पूंजी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन समय आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए अभी रूकें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी अचानक सेहत खराब हो सकती है। यह आपको गहन चिंता में डाल सकता है जिससे आपको मानसिक दुविधा भी रहेगी। आप होशियार रहें और स्वयं जरुरत अनुसार उपचार भी करें। इससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। पिता की सेहत में सुधार आएगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 19, 2018 4:33 am