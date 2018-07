आज का मकर राशिफल, 19 जुलाई 2018: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, मन रहेगा अशांत

दैनिक राशिफल: मन अशांत रहेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। विचारों में नकारात्कता रहेगी। मानसिक रुप से अस्वस्थता बनी रहेगी। नये कार्यों का प्रारंभ आज न करें। क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा। धन हानि के योग हैं। बौद्धिक कार्य और व्यावसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे और उन्हे अपनाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 84 % होगा।

टैरो राशिफल: धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी। आज आपकी मधुर वाणी की वजह से लाभ मिलेगा। धन के निरर्थक व्यय से संभलकर चलिएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होगा। तनाव से दूर रहें। मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। छोटा सा प्रवास आपके लिए आनंदप्रद रहेगा। नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर नहाएं।

लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर के साथ वाद-विवाद से बचें। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। इस प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

First Published on July 19, 2018 4:35 am