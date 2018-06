आज का मकर राशिफल, 18 जून 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी। उनके सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। किसी यात्रा पर जा सकता है। भाई के साथ संबध मधुर होंगे। खुद पर संयम रखें। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन और यश की हानि होने की संभावना है। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। यात्रा में देरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आपके खर्च अधिक हो रहे हैं पहले आपको इन पर काबू पाना होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा व्यवहारिक रहें। बहुत जरूरी न हो तब तक वह चीज ना खरीदें। बाजार की कई आकर्षक चीजें आपको लुभायेंगी लेकिन आपको जिन चीजों की आवश्यकता हो उन्हें ही खरीदें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज किसी के साथ विवाद होने से मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। इस तनाव से आप परेशान हो सकते हैं। आपकी सकारात्मक सोच आपके तनाव को कम कर सकती है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। इससे तनाव कम होगा।

First Published on June 18, 2018 4:23 am