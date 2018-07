आज का मकर राशिफल, 18 जुलाई 2018: कारोबार में मिलेगा लाभ, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कारोबार में मुनाफा मिलने से मन मे प्रसन्नता बनी रहेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन नए कार्य शुरू कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। कोई नया काम मिल सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। धन लाभ हो सकता है। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में कमी आ सकती है। इसलिए खर्चा करने से पहले थोड़ा सोचें। हो सकता है कि आपकी ज्यादा खरीदारी की आदत के कारण आपको आर्थिक परेशानी में डाल दे। इसलिए आज थोड़ा सा नियंत्रण रखिये। आज का दिन आपको वित्तीय अवसाद डाल सकता है। जो लोग कारोबार शुरू करने का मन बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। इसलिए अभी थोड़ा रुके और अच्छे समय का इंतजार करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा लेकिन आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा। अच्छी खबर मिलने के कारण आप अच्छा महसूस करेंगे। अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 18, 2018 5:01 am