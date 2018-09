आज का मकर राशिफल, 17 सितंबर 2018: अटके काम होंगे पूरे, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: आज कारोबार में मुनाफा होगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। आयात- निर्यात के व्यापारियों को लाभ होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। धार्मिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: जॉब में बदलाव आ सकता है। सोच-समझकर कोई फैसला विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं। जल में सफेद और काली तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग नया घर लेने का प्लान कर रहे हैं वे आज इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुडे हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी साबित होगा। आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जिसके कारण आपको काफी फायदा हो सकता है, और यही नहीं ये आपके बैंक बैलेंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

स्वास्थ्य राशिफल:आज काम का बोझ अधिक रहेगा। इससे आपको तनाव हो सकता है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही आपको बाहर का खाने से बचना चाहिए। क्योंकि बाहर का खाना खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। साथ ही आपको मांसहारी खाना छोड़ देना चाहिए।

First Published on September 17, 2018 6:32 am