आज का मकर राशिफल, 17 जून 2018: क्रोध पर रखें संयम, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक तंगी रहेगी। क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। झगड़े विवाद होने की संभावना है। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। महिलाओं का साथ मिलेगा। आज के दिन आराम करने के मौके मिलेंगे। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पोजेसिव हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप पार्टनर या किसी प्रिय व्यक्ति पर धन खर्च करेंगे। आज पार्टनर के साथ खरीददारी करने जा सकते हैं। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको धन लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सिरदर्द से परेशान हो सकते हैं। इसलिये आपको आराम करने की आवश्यकता है। कार्यभार अधिक होने से आपको इस परेशानी से परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए आगे से उतना ही काम करें जितना आपके बस में हो। तनाव कम करने कि लिये योग करें।

First Published on June 17, 2018 4:43 am