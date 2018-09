आज का मकर राशिफल, 16 सितंबर 2018 : प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, यात्रा में हो सकती है देरी

दैनिक राशिफल: प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। धन का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। यात्रा में देरी हो सकती है। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज का शेयर बाजार आशंकाओं से भरा नजर आता है। यदि आज आप बड़े व्यवसायों में पूंजी निवेश करते हैं तो हानि की सम्भावना हो सकती है। फिलहाल किसी भी आर्थिक पूंजी निवेश से दूर रहने की कोशिश करें। आज कारोबार में रिस्क लेने से बचें। छोटे व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक शांति के लिए बाहर घूमें। आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। इससे आपके दिमाग में अशांति रहेगी। आप किसी से अपने दिल की बात करें चाहे वह आपकी मदद करे या न करे। रूकावटें आपको तनाव देंगी इसलिए चिंता न करें और अपनी परेशानियों को दूसरों से बांटे।

First Published on September 16, 2018 7:05 am