आज का मकर राशिफल, 16 मई 2018: परिजनों का मिलेगा सहयोग, कारोबार में हो सकता है नुकसान

दैनिक: संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के लिए की चिंतित रह सकते हैं। परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। परिवार में झगड़े हो सकता है। यात्रा से लाभ मिलेगा। सरकारी काम पूरे होंगे। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

वित्त राशिफल: वास्तव में आज आपको निश्चित रूप से पुरानी पैतृक संपत्ति जमीन-जायदाद या आभूषण के रूप में प्राप्त होगी। यह आप के द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है अत: यह आप के लिए एक आकर्षक इनाम है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें क्योकि यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको लगातार बुरे सपने आयेंगे और आप नींद में जग कर बैठ जायेंगे। उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। आप ध्यान लगायें और दूध पीकर सोयें ताकि नींद अच्छी आये आप आराम करेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 16, 2018 3:54 am