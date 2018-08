आज का मकर राशिफल, 16 अगस्त 2018: नगेटिव विचारों से रहें दूर, आर्थिक तंगी होगी दूर

दैनिक: आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। झगड़े विवाद होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: जॉब में बदलाव आ सकता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। विदेश यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। सोच-समझकर कोई फैसला लें। जल में सफेद और काली तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए और आपके बजट लायक कोई अच्छा काम हाथ आये तो उसे पकड़ते भी रहिये। आज कारोबार के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: नेगेटिव सोच रखने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। खुद में सकारात्मक सोच लाएं और जीवन का आनंद लें। साथ ही खुद को किसी नये कार्य में लगाएं ताकि आप नकारात्मक सोच से बच सकें।आज मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए काम पर या घर पर इस बात का ध्यान रखें।

First Published on August 16, 2018 7:21 am