आज का मकर राशिफल, 15 जुलाई 2018 : फिजूलखर्ची से बचें, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। क्रोध पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। खुद में बदलाव की कोशिश करें। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कोर्ट- कचहरी के मामले से दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 59 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यात्रा में देरी हो सकती है। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। दूध से बनी चीज का दान करें।लव राशिफल: आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज आपका सहयोगी की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा।

वित्त राशिफल: आज के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। इन पैसों को फालतू की चीजों में खर्च ना करें। इन पैसों को बैंक में जमा कर दें और जरुरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें। जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। आप इस समस्या को नजर अंदाज न करें। वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आज काम अधिक होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए काम के बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। इससे आपको मानसिक तनाव कम होगा।

First Published on July 15, 2018 10:53 am