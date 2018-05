आज का मकर राशिफल, 14 मई 2018: संतानसुख में होगी वृद्धि, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक : परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। संतान सुख में वृद्धि होगी। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। पानी से भय रहेगा। संतानों की चिंता रहेगी। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 89 % होगा। टैरो राशिफल: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें। आज महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आपको भौतिक सुख मिल सकता है। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पार्टनर पर किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। पार्टनरशिप में मधुरता आएगी।

वित्त राशिफल: आज खर्चों में बढ़ोतरी होगी। भौतिक सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे। घर में नई चीजें आएगी। खर्च सोच-समझकर करें। वरना आगे आने वाले दिनों में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सड़क पर सावधानी से चलें। वाहन सावधानी से चलाएं। आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और हो सकते तो आज घर से ज्यादा समय के लिए बाहर ना रहें। पेट संबंधी समस्या से राहत मिलेगा। लेकिन मानसिक तनाव रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 14, 2018 6:07 am