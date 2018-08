आज का मकर राशिफल, 14 अगस्त 2018: अटके काम होंगे पूरे, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: गृहस्थजीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। कार्यालय में और व्यावसायिक स्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पदोन्नति के योग हैं। पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। मानसिक रुप से शांति रहेगी। शारीरिक हानि के योग हैं इसलिए संभल कर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशखबरी मिलेगी। सभी कार्य पूरे होंगे। यात्रा पर जा सकते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद ना पालें। आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। आज आपकी यात्रा लाभप्रद रहेगी। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपका सहयोगी की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे।

वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज आप सामजिक कार्य में धन खर्च करेंगे। जिससे आपको खुशी महसूस होगी। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है, इससे आपकी इनकम में इजाफा होगा। खरीद-फरोख्त के व्यवसाय में लाभ होगा। शुभ समाचार भी दिनभर प्राप्त होते रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अधिक भाग दौड़ होने से थकान रहेगी। जिन लोगों को अपने वजन से परेशानी हैं उनको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। आज आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। इससे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

First Published on August 14, 2018 6:43 am