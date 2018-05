आज का मकर राशिफल, 13 मई 2018: वाणी पर रखें संयम, मिल सकती है आर्थिक सहायता

दैनिक राशिफल: झगड़े विवाद होने की संभावना है। खुद में बदलाव की कोशिश करें। पिता की ओर से सहयोग मिल सकता है। कारोबार को लेकर फैसले लें सकते हैं। क्रोध पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: नाम-यश बढ़ेगा। साइन करने में सावधानी बरतें। आर्थिक सहायता मिल सकती है। निर्माण कार्य पूरे होंगे। धन लाभ होगा। सुबह-शाम माथे पर भस्म जरूर लगाएं। लव राशिफल: ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना हो सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज पार्टनर से दूर रहेंगे। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे आपका पैसा सही जगह इनवेस्ट हो। आज आपका ध्यान जल्दी लाभ होने वाले व्यवसाय से हटकर सुरक्षित व्यवसायों की ओर अधिक आकर्षित होगा। भूमि संबंधी लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आपकी आंखो में परेशानी हो सकती है। आज आंख में दर्द हो सकता है इसलिए तनाव को कम करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप समय- समय पर अपनी आंखों को आराम दें। खानपान पर ध्यान दें। हरी सब्जियों का सेवन करें।

First Published on May 13, 2018 5:20 am