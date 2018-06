आज का मकर राशिफल, 13 जून 2018: आमदनी में होगी वृद्धि, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: अपनों से मनमुटाव का प्रसंग रहेगा। शरीर में स्फूर्ति एवं प्रफुल्लता का अभाव रहेगा। मानहानि होने की संभावना है। पानी से संभलकर रहें। परिवार में क्लेशमय वातावरण से मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। निद्रा का अभाव रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी आमदनी बढ़ सकती है। पैसों से आपकी कोई बड़ी समस्या सुलझ सकती है। खान-पान और पहनावे में भी कुछ बदलाव का मूड बन सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को धूप अर्पित करें। लव राशिफल: आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता हैं। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी व बचत में कमी होगी। घरेलु खर्चों में वृद्धि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दवाइयों पर भी कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़े। लेकिन आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ये सब कुछ समय तक रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपना ख्याल अधिक रखने की आवश्यकता है। आज रोड़ पर चलते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। भले ही आप वाहन चला रहें हो या नहीं। ध्यान रहे, तेज वाहन चलाने से आप खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। आज का दिन सेहत के मामले में आपके लिए शुभ नहीं हैं।

First Published on June 13, 2018 4:55 am