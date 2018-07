आज का मकर राशिफल, 12 जुलाई 2018 : आकस्मिक मिलेगा धन लाभ, मन रहेगा शांत

दैनिक राशिफल: विचारों में नकारात्कता रहेगी। मानसिक रुप से अस्वस्थता बनी रहेगी। क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा। धन लाभ के योग हैं। नये कार्यों का प्रारंभ आज कर सकते हैं। मन शांत रहेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: धन लाभ होगा। करियर में ग्रोथ होगी। बेचैनी बढ़ेगी। सेहत पर ध्यान दें। विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। करियर संबंधित निर्णय लेंगे। जल में इलाइची मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके प्रेमी के साथ विवाह के योग हैं। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको हर तरफ से खुशी मिलेगी। आपने बहुत पहले जो निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना लेनदेन जो आप भूल ही चुके थे उसका भी आपको आज लाभ मिलेगा। आज नक्षत्र आपके साथ हैं। लेकिन आपको इन पैसों की बचत करनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप खुश रहेंगे। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। कुछ घर और काम का बोझ कम होना शुरु हो जाएगा। आज आप राहत की सांस ले पाएंगे। आप बस योग में ध्यान लगाएं रखें। जिससे आपको लंबे समय तक शांति मिलती रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 12, 2018 4:08 am