आज का मकर राशिफल, 12 अगस्त 2018: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, विदेश यात्रा के योग

दैनिक राशिफल: आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: नए स्थान पर विजय प्राप्त होगी। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। निराश रह सकते हैं। विदेश यात्रा के योग हैं। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान मिलेगा। श्रीकृष्ण को गुड़-तिल अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर की ओर से आपको खूब प्यार मिलेगा। आज के दिन आपकी शादी की बात शुरू हो सकती है। पार्टनर पर किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। धन लाभ हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें।

वित्त राशिफल: समय आपके अनुकूल चल रहा है। इसलिए इस काम को शुरू कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा।यदि आप कारोबार में लाभ कमााना चाहते हैं तो आपको इस बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी की किस तरह कारोबार का विस्तार कर अधिक लाभ कमा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत और ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अच्छी सेहत के लिए ताजे फल खाएं। आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। इसलिए बाहर मसालेदार खाना खाने से बचें। इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है।

First Published on August 12, 2018 7:24 am