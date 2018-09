आज का मकर राशिफल, 11 सितंबर 2018: घर में रहेगी सुख-शांति, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। विदेश में व्यापार करने के सहयोग बन रहे हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। धन लाभ के योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए आज आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। आज आपके कारोबार में तरक्की होगी। आज का दिन बिजनेस करने वालों के लिए शुभ साबित होगा। आज जमकर बिक्री करने का दिन है। दिन भर की थकान को भूलकर अपनी उत्पादन क्षमता और आर्थिक लाभ का आनंद लीजिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आप स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतें ताकि आप किसी पुरानी बीमारी के कारण पिछड़ न जाएं। ध्यान रखें जरा सा आलस आपको फिर से परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए नियमित रूप से कसरत करें। साथ ही अपने खान-पान पर ध्यान दें। आज आपकी पुरानी परेशानी कम होगी। आप शारीरिक कसरत करते रहिए।

First Published on September 11, 2018 6:37 am