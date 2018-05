आज का मकर राशिफल, 10 मई 2018: माता-पिता का मिलेगा सहयोग, बचत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। शारीरिक रुप से थकान महसूस करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 76 % होगा। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी कम बचत हो सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए आप किसी फिक्स्ड डिपोजिट या ऐसी ही किसी लंबी और निश्चित आय वाली योजना के बारे में सोचें। आप अपना बजट थोड़ा संतुलित रखें। टैरो राशिफल: घर या वाहन खरीदने के योग हैं। पेपर वर्क में सावधानी बरतें। पैसे बचाने की कोशिश करें। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को धूप चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। व्यायाम करें। खुद को स्वस्थ रखने की अच्छी आदत को बनाये रखें। खानपान का ध्यान रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 10, 2018 5:35 am