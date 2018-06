आज का मकर राशिफल, 10 जून 2018: मन रहेगा अशांत, सोच-समझकर लें फैसला

दैनिक राशिफल: मानसिक रुप से अस्वस्थता बनी रहेगी। क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। विचारों में नकारात्कता रहेगी। धन हानि के योग हैं। नये कार्यों का प्रारंभ आज न करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं। सोच-समझकर कोई फैसला लें। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। जॉब में बदलाव आ सकता है। जल में सफेद और काली तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। जो लोग आज शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं और आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप शारीरिक रूप से ठीक-ठाक महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपके खान-पान में सुधार होगा। आपको कसरत करने की आवश्यकता है जिससे आप लंबे समय तक खुद को स्वस्थ्य रख सकें।

First Published on June 10, 2018 4:34 am