आज का मकर राशिफल, 09 सितंबर 2018: अटके काम होंगे पूरे, पेपर वर्क में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। कार्यालय में और व्यावसायिक स्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गृहस्थजीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। पदोन्नति के योग हैं। शारीरिक हानि के योग हैं इसलिए संभल कर रहें।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: पैसे बचाने की कोशिश करें। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। घर या वाहन खरीदने के योग हैं। पेपर वर्क में सावधानी बरतें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को धूप चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। साथ ही नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। इसलिए आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही पूंजी निवेश से आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को ब्लडप्रेशर की परेशानी है आज उनकी परेशानी काफी हद तक ठीक हो सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप बुरे सपने से परेशान हो सकते हैं। इसलिए सोने से पहले आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए।

First Published on September 9, 2018 6:22 am