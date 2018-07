आज का मकर राशिफल, 09 जुलाई 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, संतान का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: कानूनी उलझनों से सचेत रहें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतानों की चिंता रहेगी। कारोबारियों को मुनाफा मिल सकता है। व्यापार में विकास और आर्थिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। संतान का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।मसूर की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। इस प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते कर सकते हैं। जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। कागजी कार्यवाही करते समय उनको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि छोटी सी चूक भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है इसलिए इन्हें गौर से पढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपको आज आपको किसी बिजली के उपकरण से चोट लग सकती है। किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप आग या किसी भी तरह के गर्म उपकरणों से दूर रहें। आज आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

First Published on July 9, 2018 7:33 am