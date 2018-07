आज का मकर राशिफल, 08 जुलाई 2018: खाई हुई चीज मिलेगी, यात्रा रहेगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। मन की उलझन हल होगी। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: महिला मित्रों से सावधान रहें। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। यात्रा सफल होगी। दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। लव राशिफल: आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। यदि अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज का दिन उचित होगा। आप अपने साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे। आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे

वित्त राशिफल: आज आपसे कोई कर्ज लेने आ सकता है। लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति के कारण आपको बुरा लग रहा है लेकिन आप दोस्त या करीबी को अपनी सच्चाई बता सकते हैं ताकि उसे कोई गलतफहमी ना रहें। बचत करने की आदत डालें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। लेकिन आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें।

First Published on July 8, 2018 4:59 am