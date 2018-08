आज का मकर राशिफल, 08 अगस्त 2018: संतान से मिलेगा सुख, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतानों की चिंता दूर होगी। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। पानी से भय रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। सेहत का ख्याल रखें। यात्रा के योग हैं। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें। लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: बहुत दिनों से चली आ रही आर्थिक परेशानी दूर होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जो लोग दान करने के सोच रहे हैं वे आज दान कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आज कारोबार में निवेश करने से आपको फायदा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। कान में संक्रमण हो सकता है। इसलिए इस कान के मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। सभी लक्षण संकेत कर रहे हैं कि यह संक्रमण गंभीर भी बन सकता है इसलिए अच्छे चिकित्सक के पास जाएं।

First Published on August 8, 2018 4:08 am