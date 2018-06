आज का मकर राशिफल, 07 जून 2018: सिंगल लोगों को मिलेगा शादी का प्रपोजल, खर्चों में होगी वृद्धि 

दैनिक राशिफल: भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। शारीरिक रुप से आपमें आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 88 % होगा। टैरो राशिफल: रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। धन लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कोई नया काम मिल सकता है। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें।

वित्त राशिफल : आज आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते कर सकते हैं। जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। कागजी कार्यवाही करते समय उनको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि छोटी सी चूक भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है इसलिए इन्हें गौर से पढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको किसी बिजली के उपकरण से चोट लग सकती है। किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप आग या किसी भी तरह के गर्म उपकरणों से दूर रहें। आज आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

