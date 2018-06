आज का मकर राशिफल, 05 जून 2018: कोर्ट-कचहरी के मामलों में बढ़ सकती है मुश्किलें, सेहत में होगा बदलाव

दैनिक राशिफल: मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। क्रोध पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। खुद में बदलाव की कोशिश करें। कोर्ट- कचहरी के मामले से मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 59 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। यात्रा में देरी हो सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। दूध से बनी चीज का दान करें। लव राशिफल: आज आपका सहयोगी की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। खर्च ज्यादा है, लेकिन पैसे की आवक उतनी नहीं दिख रही है। इसलिए अपने बजट के हिसाब से काम करें। किसी से धन लेने की ना सोचें। वरना कर्ज चुकाने में देरी होगी, जिसका खामियाजा आपको अधिक कीमत देकर चुकाना होगा। दूसरे खर्चे कम करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत में बदलाव होगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज कुछ लोगों को पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज वो दिन है जब आप ज्यादा समय देकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। आज आप तनाव मुक्त और ज्यादा ऊर्जावान् होने का लाभ उठा पाएंगे।

First Published on June 5, 2018 4:07 am