आज का मकर राशिफल, 05 जुलाई 2018: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। शारीरिक रुप से आपमें आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। भवन सुख में वृद्धि होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कोई नया काम मिल सकता है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

वित्त राशिफल: आप आप अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं। आज आप किसी समस्या से निजात पा लेंगे इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होगा। आज मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको सिरदर्द हो सकता है। आप काम में अधिक व्यस्त हैं जिससे आपको थकावट का सामना करना पड़ेगा। इसलिये आराम से कार्य करें छोटी परेशानियां आपको परेशान नही कर सकतीं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपका मानसिक तनाव लेने से बचें। तनाव कम करने कि लिये योग करें।

First Published on July 5, 2018 4:13 am