आज का मकर राशिफल, 04 सितंबर 2018: बड़ा फैसला लेने से बचें, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: मित्रों के साथ भेंट होगी जो की आनंददायी रहेगी। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। छोटे से प्रवास का आयोजन हो सकता है। धन और कीर्ति की हानि होने की संभावना है। आत्मसंयत रहें। भाईयों के साथ संबंधो में निकटता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 75 % होगा।टैरो राशिफल: नए कामों में रुचि बढ़ेगी। खूब मेहनत करें। खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा फैसला ना लें। माता का सहयोग मिलेगा। बरगद के नीचे चीनी मिश्रित दूध का अर्घ्य दें। लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। इस प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं।

वित्त राशिफल: ज्यादा धन खर्च करने से आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए धन सोच-समझकर ही खर्च करें। आज आप अपने शौक पूरे करने में पैसा खर्च करेंगे। आज आप वो चीजें खरीदेंगे जिनको आप बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहे हैं। बस आपको अपने जेब का ख्याल रखना है। कहीं ऐसी चीज ना खरीदें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएं। थोड़ी बचत भी करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दें या नहीं। मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on September 4, 2018 6:49 am