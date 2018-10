आज का मकर राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: घर में रहेगी शांति, इंटरनेट की मदद में मिल सकता है पार्टनर

दैनिक राशिफल: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा साबित होगा। कारोबार में उन्नति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान और वाहनसुख प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज किसी से धोखा मिल सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। संतान का सहयोग मिलेगा। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। संतान विकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मसूर की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। इस प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं। पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे।

वित्त राशिफल: अपने निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अपने लकी नंबर का इस्तेमाल करें ताकि फैसला सही साबित हो सकें। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। इससे आप फायदे में रहेंगे। आज आपको अच्छी इनकम होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही होगा। आपकी तबीयत में सुधार आएगा। बाहर घूमने जा सकेंगे। इससे आपके मन में प्रसन्नता आएगी। साथ ही आपकी नए कार्यों में दिलचस्पी बढे़गी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 4, 2018 5:38 am