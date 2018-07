आज का मकर राशिफल, 03 जुलाई 2018: अविवाहितों को मिलेगा शादी का प्रपोजल, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। झगड़े विवाद होने की संभावना है। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आपकी नई पहचान बनेगी। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। अपनी संतान की सेहत पर ध्यान दें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सोशल वर्क में बिजी रहेंगे। आज आप सफेद जनेऊ किसी पीपल के पेड़ पर रखें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में रिस्क ले सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ अच्छे फायदे हो सकते हैं इसलिए कुल मिलाकर आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा है। आज आप कारोबार में निवेश कर सकते हैं। कुला मिलाकर आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। मगर आज आपको छोटे मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको हल्का व्यायाम करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on July 3, 2018 4:32 am