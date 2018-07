आज का मकर राशिफल, 02 जुलाई 2018: वाद- विवाद से दूर रहें, मन रहेगा प्रसन्न

दैनिक राशिफल: झगड़े विवाद होने की संभावना है। क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों से मुलाकात होगी। साथ ही उनसे लाभ मिलेगा। काम में बाधा आएगी। आलस के कारण धन की समस्या बढ़ सकती है। श्रीकृष्ण को दही-चीनी अर्पित करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत अभी ही हुई है तो प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावना है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है। इसलिए आज आप इन पैसों का उपयोग थोड़ी मौज-मस्ती में कर सकते हैं। इसका आनंद लें। इस पल में उन्हें मत भूलना जिसने अच्छे-बुरे में आपका साथ दिया। आप थोड़ा दान भी करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सन्तुलित भोजन लेने की आदत की वजह से आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम करना ना भूलें ताकि आपका वजन फिर से ना बढ़ जाए। आलस से दूर रहें। आज मन प्रसन्न रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 2, 2018 4:07 am