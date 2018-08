आज का मकर राशिफल, 02 अगस्त 2018: शेयर बाजार से मिलेगा लाभ, पार्टनर से हो सकता है मनमुटाव

दैनिक राशिफल: व्यापार- धंधे में लाभ होगा। मन की उलझन हल होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने दोस्तों से मिलेंगे। तनाव से बचें। लव और रोमांस बढ़ेगा, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। खुशियां मनाने का दिन है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।लोहे के दीये में तिल के तेल की दीपक सुबह-शाम जलाएं। लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इससे बचने के लिए पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

वित्त राशिफल: आज आपको तरक्की मिल सकती है। आपकी सफलता की लोग तारीफ करेंगे। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभ समाचार व वित्तीय लाभ लेकर आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने भोजन का ध्यान रखें। ज्यादा मसालेदार, तले और मांसाहारी व्यंजनों से दूरी बना कर रखें तो बेहतर रहेगा। पानी खूब पीएं। शराब का सेवन ना करें।

First Published on August 2, 2018 4:10 am