आज का मकर राशिफल, 01 जुलाई 2018: अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: क्रोध पर आज संयम रखना पड़ेगा। धन हानि के योग हैं। विचारों में नकारात्कता रहेगी। मानसिक रुप से अस्वस्थता बनी रहेगी। मन अशांत रहेगा। माता की तबीयत में सुधार आएगा। नये कार्यों का प्रारंभ आज न करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: धार्मिक आयोजन कर सकेंगे। अध्यात्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। इच्छा पूरी होगी। आज आपके अटके काम पूरे होंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। तनाव से बचें। थकान ज्यादा महसूस होगी। चिड़ियों को मूंग की दाल खिलाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में कमी आएगी। साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आज आप बाजार से नई-नई चीजें खरीदकर लाएंगे। लेकिन आज आपको धन खर्च करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कहीं आपका धन गायब या अधिक खर्च ना हो जाएं। इनकम के हिसाब से खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग अधिक तनाव लेते हैं उनको आज सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप ज्यादा वजन से परेशान हैं तो उसे अभी कम करें, क्योंकि यही आपके लिये लाभदायी है। सिर्फ शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें। आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 1, 2018 4:25 am