आज का मकर राशिफल, 01 अगस्त 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, संतान पक्ष की रहेगी चिंता

दैनिक राशिफल: परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतानों की चिंता दूर होगी। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। पानी से भय रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। सेहत का ख्याल रखें। यात्रा के योग हैं। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आज आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। वरना आपको नुकसान हो सकता है। बस आप उस उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखें। इस समय से सबक लें, इसका फायदा भविष्य में मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी आंखों को आराम दें। साथ ही ज्यादा देर तक टीवी और या कम्प्यूटर पर ना बैठें। इससे आपको आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अधिक समय तक बैठने पर आपको सिरदर्द हो सकता है। इसलिए आंखों को बीच-बीच में आराम दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 1, 2018 5:29 am