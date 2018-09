आज का सिंह राशिफल, 13 सितंबर 2018: व्यवसाय में मिलेगा लाभ, प्रेम का करेंगे इजहार

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने की जरूरत है। आप अपनी समस्याएं अपने गुरु या किसी जानकार के समक्ष रख सकते हैं। उनके द्वारा दी गई सलाह आपके काफी काम आने वाली है। आपके लिए जरूरी है कि पुरानी बातें को भूलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आप अपने प्रेम का इजहार करने वाले हैं। इस दौरान आपको ईमानदारी से पेश आने की जरूरत है। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर को कोई तोहफा भी दे सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। आपके सामानों की बिक्री आज खूब होगी। इस दौरान आपको गुणवत्ता बरकरार रखने की जरूरत है। लालच करने से बचें और ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दें। आपकी ईमानदारी आपको बिजनेस में आगे लेकर जाएगी। टैरो राशिफल: परिवार वालों का साथ मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। आपके परिवार का कोई सदस्य आज आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। इससे आपका लंबे समय से रुका कार्य पूरा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों का आज के दिन अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज आप पेट से संबंधित परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आपको तला-भुना खाने से परहेज करना होगा। इसके साथ ही पानी समय पर पीते रहें। ठंडी चीजें खाने की कोशिश करें।

First Published on September 13, 2018 5:24 am