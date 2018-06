आज का तुला राशिफल, 9 जून 2018: पारिवारिक रिश्ते होंगे मजबूत, त्वचा रोग से मिलेगी मुक्ति

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन अपने परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपके परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा हो तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। आपको अपने परिवार वालों को एकजुट करना चाहिए और फिर सब मिलजुलकर समस्या का समाधान ढूंढे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 71% होगाो। लव राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप अपने दफ्तर से अवकाश लीजिए और अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाइए। इससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा और आप दोनों को एक-दूसरे की महत्ता समझ में आएगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्त के लिहाज से काफी अच्छा है। आज आपके कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। इसके साथ ही प्रमोशन और वेनतवृद्धि भी हो सकती है। इससे आप काफी खुश होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इससे आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ने वाली हैं। टैरो राशिफल: आज आप अकेले किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे आपको मानसिक तौर पर काफी राहत मिलने वाली है। इस दौरान आपकी कई अजनबी लोगों से मुलाकात होगी। इसमें कुछ लोग आगे चलक आपके दोस्त भी बन सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सामान्य तौर पर आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही आज आपको किसी प्रकार के त्वचा रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है। आगे से आपको इसके प्रति काफी सावधान रहना होगा। आपको ऐसी चीजें खाने से बचना होगी जिनसे आपको एलर्जी हो। दवाएं समय पर लेते रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 9, 2018 4:32 am