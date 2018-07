आज का तुला राशिफल, 6 जुलाई 2018: कर्ज लेने से रहें दूर, शुभ रंग है काला

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज कानूनी फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। इससे आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही आपके घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा। इस फैसले से आपका मानसिक तनाव काफी कम हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर पर क्रोध करने से बचना होगा। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें। आपको अपनी पसंद उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। आपके लिए बेहतर होगा कि किसी तरह का विवाद करने से बचें।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। ऐसे संकेत हैं कि आज का दिन इसके लिए अच्छा नहीं है। आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने का प्रयास करें। आपको बाजार की जरूरतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। टैरो राशिफल: आज के दिन आपके घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य एकजुट होकर बातें करेंगे। इससे आपका तनाव कम होगा। आप चाहें तो अपना कोई नया विचार परिवार के साथ साझा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी तनाव की वजह से होगी। ऐसे में आपको तनाव से बचने की जरूरत है। आप भविष्य की सोचकर खुद को परेशान ना करें। आपको अपने वर्तमान को जीना चाहिए। आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है।

First Published on July 6, 2018 4:18 am