आज का तुला राशिफल, 29 सितंबर 2018: सामाजिक कार्यों में लेंगे हिस्सा, धनलाभ के हैं संकेत

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। यदि आपको कोई इसके लिए कहे तो आप उन्हें मना ना करें। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से आपको नए अनुभव हासिल होंगे। इससे आप अपने और समाज के प्रति और अधिक जिम्मेदार होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आपके पार्टनर को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम ना हों तो उन्हें अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें। आपके द्वारा ईमानदारी से कही गई बातों को वो मान जाएंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको धनलाभ होने के संकेत हैं। हालांकि इसके लिए आपकी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें और खुद के लिए नए मौके बनाएं। आपको दूसरों से बातचीत करके कुछ नए विचार हासिल करने चाहिए। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। टैरो राशिफल: आपको आज के दिन घर से बाहर निकलना चाहिए। आप अपने के घर आस-पास होने वाले किसी समारोह में हिस्सा लीजिए। आपको इससे काफी अच्छा लगेगा और कुछ नए अनुभव हासिल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी सेहत में आज सुधार नजर आएगा। आप इससे काफी खुश होंगे। हालांकि आपको भविष्य में अपनी सेहत को लेकर काफी सावधान रहने की जरूर है। आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें।

First Published on September 29, 2018 4:26 am