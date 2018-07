आज का तुला राशिफल, 27 जुलाई 2018: व्यापार का करें विस्तार, पार्टनर का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मस्ती भरा होगा। आज आपकी अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। आप उसके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान ढेर सारी मस्ती करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात होगी। इस मुलाकात से आप दोनों को ही काफी अच्छा लगेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप अपने पार्टनर को कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं।

वित्त राशिफल: वित्त के नजरिए से आज का दिन इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जिनके व्यापार का फैलाव विदेश तक है। आज आपको इसमें भारी लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको इस मौके को भुनाने की कला आनी चाहिए। इस दौरान अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बरकरार रखें। टैरो राशिफल: आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आप इस दौरान अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। आप खुद के द्वारा हासिल की गई सफलताओं पर प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी बना सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आज आप बुखार की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इसके प्रति सावधानी बरतें और बेवजह बाहर धूप में घूमने ना जाएं। आपको अपने खान-पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 27, 2018 4:27 am