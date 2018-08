आज का तुला राशिफल, 25 अगस्त 2018: विदेश यात्रा के हैं योग, पौष्टिक आहार लें

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी किसी परिवर्तन की वजह से हो सकती है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आप अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। यह मुलाकात किसी पब्लिक प्लेस पर हो सकती है। वह शख्स आपकी ओर काफी आकर्षित होगा। आप दोनों में रिश्ता आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि आपको किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचना होगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आप विदेश में अपने नए नेटवर्क भी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आज उन लोगों को धनलाभ होगा जो आयात-निर्यात के बिजनेस में हैं। टैरो राशिफल: आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ बातें साझा कर सकते हैं। आप उन्हें ध्यान से सुनें और उनकी मांग को पूरा करने का प्रयास करें। आप अपने माता-पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपनी खान-पान की आदतों में सुधार लाना होगा। आपको अपने भोजन में पौष्टिक तत्व शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही नियमीत रूप से व्यायाम करना शुरू कर दें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जा मिलेगी।

First Published on August 25, 2018 4:09 am