आज का तुला राशिफल, 22 जून 2018: दोस्त की करेंगे मदद, पार्टनर से हो सकते हैं अलग

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों का मूड आज के दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने किसी दोस्त की मदद करेंगे। इस मदद से आपके दोस्त का रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। इससे वह काफी प्रसन्न होगा और आप उसके लिए और भी खास हो जाएंगे। दूसरे लोग भी आपके स्वभाव की तारीफ करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 71% होगा। लव राशिफल: ऐसे संकेत हैं आज आप अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं। इस दौरान आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों को लगता है कि इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो एक-दूसरे से बातचीत करके अलग हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपके सामने आर्थिक मामलों संबंधी कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझदारी और अनुभव से इनका हल निकाल लेंगे। इस दौरान आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। यह अनुभव आपको आगे भी काफी काम आएगा। टैरो राशिफल: आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। आप इस यात्रा से अपने अंदर ताजगी लेकर लौटेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके परिवार का कोई सदस्य आज के दिन बीमार पड़ सकता है। ऐसे में आपको उस शख्स की देखभाल करनी चाहिए। ऐसे संकेत हैं कि उसके इलाज में आपका काफी धन खर्च हो सकता है। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद से परिवार के रिश्ते काफी मजबूत होंगे।

First Published on June 22, 2018 4:47 am