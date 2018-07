आज का तुला राशिफल, 21 जुलाई 2018: दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने, व्यवसाय में लाएं विस्तार

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन अपने परिवार वालों या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं। इस यात्रा में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इससे मानसिक रूप से आपको काफी सुकून मिलेगा। इस दौरान आपको लोग ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। इस दौरान आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। आप उनसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। हालांकि वह शख्स आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा। लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने करिअर पर फोकस करें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने व्यवसाय को विस्तार देने की जरूरत है। इसमें आप चाहें तो किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आय प्राप्ति के लिए अब अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि आपके प्रयास ही कोई नया रास्ता खोलेंगे। टैरो राशिफल: आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आप उनका ख्याल रखें। आपके पार्टनर को आपके सहयोग की जरूरत है। आप उन्हें पर्याप्त मात्रा में आराम करने दें और घर के कामों में अपना हाथ बटाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन कुछ तनाव में घिर सकते हैं। ऐसा आपके व्यर्थ में चिंतित होने की वजह से होगा। इसलिए खुद को सकारात्मक रखें और भविष्य की सोचकर खुद को परेशान ना करें। आप अपना पसंदीदा भोजन करें। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं।

First Published on July 21, 2018 4:18 am