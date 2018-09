आज का तुला राशिफल, 20 सितंबर 2018: आपकी बात का निकाला जा सकता है गलत मतलब, भारी वजन उठाने से बचें

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन बातचीत करते समय सावधान रहने की जरूरत है। आज कोई शख्स आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण बात आज काफी सोच-समझकर करें। ऐसा ना करने पर आप काफी परेशानियों में पड़ सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज का दिन नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है। यदि आप किसी को पसंद करते हों तो उसे अपने दिल की बातें बता दें। इस दौरान आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि ईमानदारी से सारी बातें कह डालें।

वित्त राशिफल: आज के दिन निवेश करते समय आपको कई विकल्पों पर विचार करना होगा। आप आज जल्दबादी में आकर निवेश करने से बचें। आपको संपत्ति समेत अन्य तरह के कई क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार की सलाह भी ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ लोग आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाने की हरकत कर सकते हैं। आप इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। आपको गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आज आप भारी वजन उठाने से बचें। ऐसा करने से आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सतर्क हो जाएं और खुद को आराम देने की कोशिश करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 20, 2018 5:34 am