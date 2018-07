आज का तुला राशिफल, 20 जुलाई 2018: प्रेम प्रस्ताव मिलने के हैं संकेत, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन कुछ मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझदारी से इस मुश्किल समय का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की तारीफ करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 62% होगा। लव राशिफल: ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन आपको प्रेम प्रस्ताव मिलने वाला है। आपको इस प्रस्ताव का जवाब काफी सोच-समझकर देना चाहिए। आपके द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए एक-दूसरे को समझने के लिए समय निकालें।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन धनलाभ होने के संकेत हैं। यह धनलाभ आपको विदेश से भी हो सकता है। इसके अलावा हाल के दिनों में किए गए निवेश से भी लाभ होने के संकेत हैं। इससे आपके घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा। आपके कई रुके हुए काम भी पूरे होंगे। टैरो राशिफल: आज आपको कुछ मुश्किल परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ सकता है। लेकिन आप इनसे आसानी से बच निकलेंगे। आपका अनुभव इसमें काम आएगा। इसके साथ ही आज आप दूसरों की भी मदद करेंगे। इससे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे आपका काम में काफी मन लगेगा। इस बीच आपको अपने दोस्त की शराब की लत छुड़ाने में मदद करनी चाहिए। आप अपने दोस्त को समझाएं कि इससे उसका कितना नुकसान हो रहा है।

First Published on July 20, 2018 4:12 am