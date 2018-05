आज का तुला राशिफल, 18 मई 2018: व्यवसाय में लाभ के हैं संकेत, खुश रहने का करें प्रयास

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन दूसरों को अपनी बात समझाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि आप कैसे बेहतर ढंग से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसा ना कर पाने पर लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है। आपके रिश्ते में ताजगी की सख्त जरूरत है। ऐसे में आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा रात में डिनर के लिए बाहर जाएं। ये प्रयास आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों की मेहनत आज रंग लाएगी। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में लाभ मिलने के संकेत हैं। इससे आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आज आप अपने व्यवसाय में नयापन लाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। टैरो राशिफल: पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात होगी। यह मुलाकात आपको काफी प्रसन्नता देगी। आप इस शख्स से ढेर सारी बातें करेंगे। अपने पार्टनर से कुछ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में खुशियां लाने की जरूरत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप बेवजह पिछले कुछ दिनों से निराश चल रहे हैं। यह निराशा आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही है। इसलिए गैर-जरूरी बातों को लेकर चिंतित होने से बचें। आप खुश रहने का प्रयास करें।

First Published on May 18, 2018 4:44 am