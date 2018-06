आज का तुला राशिफल, 16 जून 2018: खुशियों भरा होगा दिन, रख सकते हैं प्रेम प्रस्ताव

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भर होगा। आज आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इसके साथ ही आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। आप उनके साथ बाहर घूमने जाएंगे। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और मानसिक रूप से काफी राहत महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 71% होगा। लव राशिफल: यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे अपने दिल की बात आज साझा कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन किया गया प्रपोज स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि इस दौरान आपको सामने वाले शख्स की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोग आज अपने घर के लिए कुछ खरीददारी करने वाले हैं। इसमें कुछ भौतिक सुख देने वाली वस्तुओं की भी खरीददारी की जाएगी। इससे आपको एक प्रकार के मानसिक सुकून का एहसास होगा। हालांकि आपको गैर-जरूरी चीजों का खरीददारी करने से बचना चाहिए। टैरो राशिफल: आज आपको अपने माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आप उन्हें अपनी बात समझा पाने में सफल होंगे। इससे आपको काफी खुशी मिलेगी। हालांकि इस दौरान पेरेंट्स से मिलने वाली सलाहों को नजरअंदाज ना करें। इससे आपको कापी फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान हो जाने की जरूरत है। यदि आपको धूम्रपान करने की आदत है तो उसे छोड़ दीजिए। यह आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। आपको अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही पानी खूब पिएं।

First Published on June 16, 2018 4:23 am