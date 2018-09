आज का तुला राशिफल, 14 सितंबर 2018: आराम करने की है जरूरत, तनाव से रहें दूर

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन आराम करने की जरूरत है। आप गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। आपको तनाव लेने से बचने की जरूरत है। इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पर सकता है। इसके साथ ही आप अपने गुस्से पर काबू रखें। अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज किसी शख्स के साथ आपके नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। आप दोनों को ही एक-दूसरे का साथ काफी अच्छा लगेगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऋण आवेदन करने के लिए अच्छा है। यदि आज आप ऐसा करते हैं तो आपको हानि होने की संभावना कम है। आज आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। इससे आपको भविष्य में लाभ हो सकता है। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको धनलाभ की संभावना है। परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। दांपत्य जीवन में सुख आएंगे। बच्चों का सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातक पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान हैं। इस वजह से आप तनाव में भी आ गए हैं। इसलिए आपको बाहर निकलकर घूमने जाने की जरूरत है। आप अपने दोस्तों से मिलें और उनके साथ ढेर सारी बातें करें। आप अपने पसंद की कोई फिल्म भी देख सकते हैं।

First Published on September 14, 2018 4:21 am