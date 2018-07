आज का तुला राशिफल, 13 जुलाई 2018: पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है विवाद, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 81% होगा। लव राशिफल: आपको पार्टनर के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझा लिया जाए। आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपके परिवार का माहौल कुछ खराब हो सकता है। ऐसे संकेत हैं कि आपके परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। आपको विवाद से बचने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सके। आपको लोभ करने से बचना होगा। टैरो राशिफल: आपको अपने माता-पिता के साथ समय बिताने की जरूरत है। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनकी जरूरतों को समझिए। अपने माता-पिता के सेवा में समय बिताएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका कुछ नया करने का मन करेगा। इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आप अपने दोस्तों से मिलने भी जा सकते हैं। दोस्तों के साथ आप ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। इससे आपको मानसिक तौर पर काफी सुकून मिलेगा। हालांकि आपको खान-पान पर सावधानी बरतनी होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 13, 2018 5:05 am